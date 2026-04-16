Azərbaycan millisinin futbolçularının iştirakı ilə imza günü təşkil olunub
Futbol
- 16 aprel, 2026
- 16:03
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin futbolçularının iştirakı ilə imza günü təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirlib.
Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan tədbirdə yığma üzvləri Manə Mollayeva, Yeliz Açar və Nərgiz Əliyeva iştirak ediblər.
Futbolçular azarkeşlərlə görüşərək imzalı şəkillərini paylayıb və onlarla xatirə fotoları çəkdiriblər.
