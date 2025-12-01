Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu matçında uduzub
Futbol
- 01 dekabr, 2025
- 16:48
Azərbaycanın 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunda Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşan milli 0:4 hesabı ilə məğlub olub.
Oyun Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərindəki "Kukus" stadionunda keçirilib.
Qeyd edək ki, U-19 daha əvvəl qrupda keçirdiyi görüşlərdə Sloveniyaya 0:2, Şimali Makedoniyaya isə 1:3 hesabı ilə uduzub.
