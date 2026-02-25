İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "İmişli" klubu kolumbiyalı gənc futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 11:26
    İmişli klubu kolumbiyalı gənc futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    "İmişli" klubu heyətinə yeni legioner futbolçu cəlb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi kolumbiyalı yarımmüdafiəçi Faxardo Hernandesin transferini açıqlayıb.

    19 yaşlı futbolçu ilə "2,5+1" illik müqavilə imzalanıb.

    İmişli klubu Gənc futbolçu yeni transfer Futbol xəbərləri Faxardo Hernandes

    Son xəbərlər

    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    11:28

    Almatıda Azərbaycan və Qazaxıstan diplomatları arasında görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti