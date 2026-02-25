"İmişli" klubu kolumbiyalı gənc futbolçu ilə müqavilə imzalayıb
Futbol
- 25 fevral, 2026
- 11:26
"İmişli" klubu heyətinə yeni legioner futbolçu cəlb edib.
"Report" xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi kolumbiyalı yarımmüdafiəçi Faxardo Hernandesin transferini açıqlayıb.
19 yaşlı futbolçu ilə "2,5+1" illik müqavilə imzalanıb.
