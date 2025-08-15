Haqqımızda

Azərbaycan klubları yay fasiləsində 51 yoxlama oyunu keçiriblər - ARAŞDIRMA

Azərbaycan klubları yay fasiləsində 51 yoxlama oyunu keçiriblər - ARAŞDIRMA Azərbaycan klubları 2025/2026 mövsümündən əvvəl 50 yoxlama oyunu keçiriblər.
Futbol
15 avqust 2025 10:55
Azərbaycan klubları yay fasiləsində 51 yoxlama oyunu keçiriblər - ARAŞDIRMA

Azərbaycan klubları 2025/2026 mövsümündən əvvəl, yay fasiləsində 51 yoxlama oyunu keçiriblər.

"Report"un araşdırmasına görə, ən çox matça çempionata yeni vəsiqə qazanmış "İmişli" və "Zirə" komandası çıxıb.

Hər iki kollektiv 6 görüşdə qüvvəsini sınayıb.

"Sumqayıt", "Şamaxı", "Qəbələ", "Qarabağ" beş, "Araz-Naxçıvan", "Turan Tovuz" dörd, "Karvan-Yevlax", "Kəpəz" "Neftçi" üç, "Sabah" isə iki sınaq matçı keçirib.

"İmişli" - 6 oyun: 2 qələbə, 2 heç-heçə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 7:7)

"İmişli" - "Sumqayıt-2" 0:0
"İmişli" - Qəbələ" 2:3
"İmişli" - "Karvan" 1:2
"İmişli" - "Sabah-2" 2:1
"İmişli" - "Sumqayıt" 0:0
"İmişli" - "Araz-Naxçıvan-2" 2:1

"Zirə" - 6 oyun: 4 qələbə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 10:7)

"Zirə" - "Qarabağ" 0:4
"Zirə" - "Keçiörengücü" (Türkiyə) 2:1
“Zirə” - “Əl-Hüseyin” (İordaniya) 1:0
"Zirə" - "Çorum" (Türkiyə) 2:0
“Zirə” - “Pendik” (Türkiyə) 4:0
“Zirə” - “Şamaxı” 1:2

"Sumqayıt" - 5 oyun: 1 qələbə, 2 heç-heçə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 4:5)

"Sumqayıt" - "İmişli" 0:0
"Sumqayıt" - "Qəbələ" 0:1
"Sumqayıt" - "Kəpəz" 2:1
"Sumqayıt" - "Şamaxı" 0:1
"Sumqayıt" - "Qəbələ" 2:2

"Şamaxı" - 5 oyun: 4 qələbə, 1 məğlubiyyət (top fərqi - 12:4)

"Şamaxı" - "Qəbələ" 1:2
"Şamaxı" - "Karvan" 2:0
"Şamaxı" - "Kəpəz" 6:1
"Şamaxı" -"Sumqayıt" 1:0
"Şamaxı" - "Zirə" 2:1

"Qəbələ" - 5 oyun: 4 qələbə, 1 heç-heçə (top fərqi - 10:5)

"Qəbələ" - "Şamaxı" 2:1
"Qəbələ" - "Kəpəz" 2:0
"Qəbələ" - "Sumqayıt" 1:0
"Qəbələ" - "İmişli" 3:2
"Qəbələ" - "Sumqayıt" 2:2

"Qarabağ" - 5 oyun, 2 qələbə, 3 məğlubiyyət (top fərqi - 13:11)

"Qarabağ" - "Zirə" 4:0
"Qarabağ" - "Metallist 1925" (Ukrayna) 4:5
"Qarabağ" - "Tvente" (Niderland) 3:2

"Qarabağ" - "Tvente" (Niderland) 1:2

"Qarabağ" - “Zaltsburq” (Avstriya) 1:2

"Araz-Naxçıvan" - 4 oyun: 2 qələbə, 1 heç-heçə, 1 məğlubiyyət (top fərqi - 18:4)

"Araz-Naxçıvan" - "Trabzonspor" 3:2
"Araz-Naxçıvan" - "Konyaspor" 1:2
"Araz-Naxçıvan" - "Alanyaspor" 0:0
"Araz-Naxçıvan" - “Bayburtspor” 14:0

"Turan Tovuz" - 4 oyun: 2 heç-heçə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 1:3)

"Turan Tovuz" - "Çorum" (Türkiyə) 1:1
"Turan Tovuz" - "Keçiörengücü" (Türkiyə) 0:0
"Turan Tovuz" - “Flamurtari” (Albaniya) 0:1
"Turan Tovuz" - “Vidad” (Mərakeş) 0:1

"Karvan-Yevlax" - 3 oyun: 1 qələbə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 3:5)

"Karvan-Yevlax" - "Mingəçevir" 1:2
"Karvan-Yevlax" - "İmişli" 2:1
"Karvan-Yevlax" - "Şamaxı" 0:2

"Kəpəz" - 3 oyun: 3 məğlubiyyət (top fərqi - 2:10)

"Kəpəz" - "Sumqayıt" 1:2
"Kəpəz" - "Şamaxı" 1:6
"Kəpəz" - "Qəbələ" 0:2

"Neftçi" - 3 oyun: 3 heç-heçə (top fərqi - 5:5)

"Neftçi" - “Hapoel" (Təl-Əviv, İsrail) 1:1
"Neftçi" - “Termalitsa" (Nyeçetşa, Polşa) 2:2
"Neftçi" - AEL (Kipr) 2:2

"Sabah" - 2 oyun: 2 heç-heçə (top fərqi - 5:5)

“Sabah” - "Pakş" (Macarıstan) 3:3
"Sabah" - "Rapid" (Rumıniya) 2:2

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi