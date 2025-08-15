Azərbaycan klubları yay fasiləsində 51 yoxlama oyunu keçiriblər - ARAŞDIRMA

Azərbaycan klubları 2025/2026 mövsümündən əvvəl, yay fasiləsində 51 yoxlama oyunu keçiriblər.
"Report"un araşdırmasına görə, ən çox matça çempionata yeni vəsiqə qazanmış "İmişli" və "Zirə" komandası çıxıb.
Hər iki kollektiv 6 görüşdə qüvvəsini sınayıb.
"Sumqayıt", "Şamaxı", "Qəbələ", "Qarabağ" beş, "Araz-Naxçıvan", "Turan Tovuz" dörd, "Karvan-Yevlax", "Kəpəz" "Neftçi" üç, "Sabah" isə iki sınaq matçı keçirib.
"İmişli" - 6 oyun: 2 qələbə, 2 heç-heçə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 7:7)
"İmişli" - "Sumqayıt-2" 0:0
"İmişli" - Qəbələ" 2:3
"İmişli" - "Karvan" 1:2
"İmişli" - "Sabah-2" 2:1
"İmişli" - "Sumqayıt" 0:0
"İmişli" - "Araz-Naxçıvan-2" 2:1
"Zirə" - 6 oyun: 4 qələbə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 10:7)
"Zirə" - "Qarabağ" 0:4
"Zirə" - "Keçiörengücü" (Türkiyə) 2:1
“Zirə” - “Əl-Hüseyin” (İordaniya) 1:0
"Zirə" - "Çorum" (Türkiyə) 2:0
“Zirə” - “Pendik” (Türkiyə) 4:0
“Zirə” - “Şamaxı” 1:2
"Sumqayıt" - 5 oyun: 1 qələbə, 2 heç-heçə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 4:5)
"Sumqayıt" - "İmişli" 0:0
"Sumqayıt" - "Qəbələ" 0:1
"Sumqayıt" - "Kəpəz" 2:1
"Sumqayıt" - "Şamaxı" 0:1
"Sumqayıt" - "Qəbələ" 2:2
"Şamaxı" - 5 oyun: 4 qələbə, 1 məğlubiyyət (top fərqi - 12:4)
"Şamaxı" - "Qəbələ" 1:2
"Şamaxı" - "Karvan" 2:0
"Şamaxı" - "Kəpəz" 6:1
"Şamaxı" -"Sumqayıt" 1:0
"Şamaxı" - "Zirə" 2:1
"Qəbələ" - 5 oyun: 4 qələbə, 1 heç-heçə (top fərqi - 10:5)
"Qəbələ" - "Şamaxı" 2:1
"Qəbələ" - "Kəpəz" 2:0
"Qəbələ" - "Sumqayıt" 1:0
"Qəbələ" - "İmişli" 3:2
"Qəbələ" - "Sumqayıt" 2:2
"Qarabağ" - 5 oyun, 2 qələbə, 3 məğlubiyyət (top fərqi - 13:11)
"Qarabağ" - "Zirə" 4:0
"Qarabağ" - "Metallist 1925" (Ukrayna) 4:5
"Qarabağ" - "Tvente" (Niderland) 3:2
"Qarabağ" - "Tvente" (Niderland) 1:2
"Qarabağ" - “Zaltsburq” (Avstriya) 1:2
"Araz-Naxçıvan" - 4 oyun: 2 qələbə, 1 heç-heçə, 1 məğlubiyyət (top fərqi - 18:4)
"Araz-Naxçıvan" - "Trabzonspor" 3:2
"Araz-Naxçıvan" - "Konyaspor" 1:2
"Araz-Naxçıvan" - "Alanyaspor" 0:0
"Araz-Naxçıvan" - “Bayburtspor” 14:0
"Turan Tovuz" - 4 oyun: 2 heç-heçə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 1:3)
"Turan Tovuz" - "Çorum" (Türkiyə) 1:1
"Turan Tovuz" - "Keçiörengücü" (Türkiyə) 0:0
"Turan Tovuz" - “Flamurtari” (Albaniya) 0:1
"Turan Tovuz" - “Vidad” (Mərakeş) 0:1
"Karvan-Yevlax" - 3 oyun: 1 qələbə, 2 məğlubiyyət (top fərqi - 3:5)
"Karvan-Yevlax" - "Mingəçevir" 1:2
"Karvan-Yevlax" - "İmişli" 2:1
"Karvan-Yevlax" - "Şamaxı" 0:2
"Kəpəz" - 3 oyun: 3 məğlubiyyət (top fərqi - 2:10)
"Kəpəz" - "Sumqayıt" 1:2
"Kəpəz" - "Şamaxı" 1:6
"Kəpəz" - "Qəbələ" 0:2
"Neftçi" - 3 oyun: 3 heç-heçə (top fərqi - 5:5)
"Neftçi" - “Hapoel" (Təl-Əviv, İsrail) 1:1
"Neftçi" - “Termalitsa" (Nyeçetşa, Polşa) 2:2
"Neftçi" - AEL (Kipr) 2:2
"Sabah" - 2 oyun: 2 heç-heçə (top fərqi - 5:5)
“Sabah” - "Pakş" (Macarıstan) 3:3
"Sabah" - "Rapid" (Rumıniya) 2:2