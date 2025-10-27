Azərbaycan futzal millisinin Səudiyyə Ərəbistanına səfərinin detalları müəyyənləşib
- 27 oktyabr, 2025
- 13:58
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan futzal millisinin səfərinin detalları müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Futzal Federasiyasının mətbuat katibi Mahal Məmmədov məlumat verib.
O, komandanın noybrın 2-də Səudiyyə Ərəbistanına yola düşəcəyini söyləyib:
"Komanda VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq məqsədilə oktyabrın 16-dan 19-dək Bakıda toplanış keçib. Yekunda isə "Araz-Naxçıvan"ın legionerləri ilə yoxlama oyununda qüvvəsini sınayıb. Milli noyabrın 2-də Bakıdan Ər-Riyada yola düşəcək. Bir neçə futzalçı, baş məşqçi və məşqçi "Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasında keçirəcəyi matçlardan sonra Rumıniyadan birbaşa Səudiyyə Ərəbistanına gedəcək. Heyətin qalan hissəsi isə Azərbaycandan Ər-Riyada uçacaq".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında A qrupunda Liviya, Özbəkistan və Səudiyyə Ərəbistanı ilə mübarizə aparacaq.