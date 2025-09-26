Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub
- 26 sentyabr, 2025
- 12:53
Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasına prezident seçilən Elşad İbrahimli qarşıdakı planları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
O, bu barədə "Report"a açıqlama verib.
Qurumun rəhbəri komandaların bir neçə yarışda iştirak edəcəyini bildirib:
"Eşitmə məhdudiyyətli əlillər arasında Avropa Çempionlar Liqası olacaq. Təmsilçimiz orada mübarizə aparacaq. 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandamız isə Braziliyada təşkil olunacaq dünya çempionatına qatılacaq".
E.İbrahimli gələcək hədəflərdən də söz açıb:
"Gələcək planlarımızdan biri odur ki, görmə məhdudiyyətli əlillər arasında futbolumuzu inkişaf etdirək. Bunu çox istəyirik. Bildiyiniz kimi, qardaş ölkə Türkiyə bu növdə dünya çempionu olub. Dəstək və kömək göstərən olsa, internat məktəbinin həyətində yeni meydança qurmaq niyyətindəyik. Çünki idman zalları onu qarşılamır. Çoxdan tikilib. Heç kimin ağlına da gəlməzdi ki, görməyənlərin futbolu olacaq. Yoxsa o biri məktəblər kimi idman zalları istifadədədir. Dünyanın bir çox ölkəsində görməyən insanların futbolu inkişaf edir. Biz də buna nail olmaq istəyirik. Məşqçilər üçün kurslar olacaq və həmin uşaqlarla işləyən idman müəllimini həmin kursa göndərmək niyyətindəyik".
O, amputant futbolun daha da inkişaf etməsi üçün çalışacaqlarını vurğulayıb:
"Planlar, arzular çoxdur. Bunları həyata keçirmək üçün çalışmalıyıq. Qarşıdakı beş ildə əlillər futbolunun inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik".