İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:53
    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasına prezident seçilən Elşad İbrahimli qarşıdakı planları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

    O, bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Qurumun rəhbəri komandaların bir neçə yarışda iştirak edəcəyini bildirib:

    "Eşitmə məhdudiyyətli əlillər arasında Avropa Çempionlar Liqası olacaq. Təmsilçimiz orada mübarizə aparacaq. 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandamız isə Braziliyada təşkil olunacaq dünya çempionatına qatılacaq".

    E.İbrahimli gələcək hədəflərdən də söz açıb:

    "Gələcək planlarımızdan biri odur ki, görmə məhdudiyyətli əlillər arasında futbolumuzu inkişaf etdirək. Bunu çox istəyirik. Bildiyiniz kimi, qardaş ölkə Türkiyə bu növdə dünya çempionu olub. Dəstək və kömək göstərən olsa, internat məktəbinin həyətində yeni meydança qurmaq niyyətindəyik. Çünki idman zalları onu qarşılamır. Çoxdan tikilib. Heç kimin ağlına da gəlməzdi ki, görməyənlərin futbolu olacaq. Yoxsa o biri məktəblər kimi idman zalları istifadədədir. Dünyanın bir çox ölkəsində görməyən insanların futbolu inkişaf edir. Biz də buna nail olmaq istəyirik. Məşqçilər üçün kurslar olacaq və həmin uşaqlarla işləyən idman müəllimini həmin kursa göndərmək niyyətindəyik".

    O, amputant futbolun daha da inkişaf etməsi üçün çalışacaqlarını vurğulayıb:

    "Planlar, arzular çoxdur. Bunları həyata keçirmək üçün çalışmalıyıq. Qarşıdakı beş ildə əlillər futbolunun inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik".

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyası Elşad İbrahimli planlar hədəflər

    Son xəbərlər

    13:00

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    13:00

    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    12:59

    Ermənistan İstintaq Komitəsinin idarə rəhbəri istefa verib

    Region
    12:58
    Foto

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    12:56
    Foto

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    12:52

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlər üçün "Aqrar Təlim Platforması" hazırlayır

    ASK
    12:51

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    12:48

    IFC: Azərbaycan elektrik enerjisinə olan daxili tələbatın hüdudlarını aşa bilər

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti