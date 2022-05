Avropa Liqasında mövsümün ən yaxşı qolu bəlli olub

UEFA Avropa Liqasında 2021/2022 mövsümünün qolu bəlli olub.

"Report" qurumun rəsmi tviter səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, Türkiyə "Fənərbağça"sının hücumçusu Mergim Berişanın Belçikada "Antverpen"i 3:0 hesabı ilə məğlub etdikləri qrup mərhələsinin IV tur matçında qayçı zərbəsi ilə vurduğu qol ən yaxşı seçilib.

29-cu dəqiqədə rəqib qapısına yol tapan 24 yaşlı almaniyalı forvard görüşdəki yekun hesabı müəyyənləşdirib.

Qeyd edək ki, "Fənərbağça" Avropa Liqası ilə qrup mərhələsində vidalaşıb.