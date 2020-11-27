Avropa Liqası: Dörd komanda 1/16 finala vəsiqəni təmin etdi

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində IV turun oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, baş tutan 24 qarşılaşmadan sonra 4 komanda 1/16 finala vəsiqəni təmin edib.
Almaniyanın "Hoffenhaym", İtaliyanın "Roma", İngiltərənin "Lester" və "Arsenal" klubları sona 2 tur qalmış adını növbəti mərhələyə yazdırıb.
Avropa Liqası
IV tur
A qrupu
21:55. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 0:1
00:00. ÇFR (Rumıniya) - “Roma” (İtaliya) - 0:2
Xal durumu: "Roma" - 10, "Yanq Boyz" - 7, ÇFR - 4, MOİK - 1
B qrupu
21:55. “Molde” (Norveç) - “Arsenal” (İngiltərə) - 0:3
00:00. “Dandolk” (İrlandiya) - “Rapid” (Vyana, Avstriya) - 1:3
Xal durumu: "Arsenal" - 12, "Molde" - 6, "Rapid" - 6, "Dandolk" - 0
C qrupu
00:00. “Nitsa” (Fransa) - “Slaviya” (Praqa, Çexiya) - 1:3
00:00. “Bayer” (Almaniya) - “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 4:1
Xal durumu: "Slaviya" - 9, "Bayer" - 9, "Nitsa" - 3, "Hapoel" - 3
D qrupu
00:00. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Benfika” (Portuqaliya) - 2:2
00:00. “Standard” (Belçika) - “Lex” (Polşa) - 2:1
Xal durumu: "Reyncers" - 8, "Benfika" - 8, "Lex" - 2, "Standard" - 3
E qrupu
00:00. PSV (Niderland) - PAOK (Yunanıstan) - 3:2
00:00. “Qranada” (İspaniya) - “Omoniya” (Kipr) - 2:1
Xal durumu: "Qranada" - 10, PSV - 6, PAOK - 5, "Omoniya" - 1
F qrupu
00:00. AZ (Niderland) - “Real Sosyedad” (İspaniya) - 0:0
00:00. “Napoli” (İtaliya) - “Riyeka” (Xorvatiya) - 2:0
Xal durumu: "Napoli" - 9, AZ - 7, "Real Sosyedad" - 7, "Riyeka" - 0.
G qrupu
21:55. “Braqa” (Portuqaliya) - “Lester” (İngiltərə) - 3:3
21:55. AEK (Yunanıstan) - “Zarya” (Ukrayna) - 0:3
Xal durumu: "Lester" - 10, "Braqa" - 7, AEK - 3, "Zarya" - 3
H qrupu
21:55. “Sparta” (Praqa, Çexiya) - “Seltik” (Şotlandiya) - 4:1
21:55. “Lill” (Fransa) - “Milan” (İtaliya) - 1:1
Xal durumu: "Lill" - 8, "Milan" - 7, "Sparta" - 6, "Seltik" - 1
I qrupu
21:55. “Qarabağ” (Azərbaycan) - “Sivasspor” (Türkiyə) - 2:3
21:55. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Vilyarreal” (İspaniya) - 1:1
Xal durumu: "Vilyarreal" - 12, "Makkabi" - 7, "Sivasspor" - 6, "Qarabağ" - 0
J qrupu
21:55. LASK (Avstriya) - “Antverpen” (Belçika) - 0:2
00:00. “Tottenhem” (İngiltərə) - “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - 4:0
Xal durumu: "Antverpen" - 9, "Tottenhem" - 9, LASK - 6, "Lüdoqorets" - 0
K qrupu
21:55. “Volfsberq" (Avstriya) - “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - 0:3
21:55. MOİK (Moskva, Rusiya) - “Feyenoord” (Niderland) - 0:0
Xal durumu: "Dinamo" - 8, "Feyenoord" - 5, "Volfsberq" - 4, MOİK - 3
L qrupu
21:55. “Gent” (Belçika) - “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 0:2
21:55. “Slovan” (Liberec, Çexiya) - “Hoffenhaym” (Almaniya) - 0:2
Xal durumu: "Hoffenhaym" - 12, "Srvena Zvezda" - 9, "Slovan" - 3, Gent - 0.