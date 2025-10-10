İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi bu gün növbəti matçına çıxacaq

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:37
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi bu gün növbəti matçına çıxacaq

    Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu komanda səfərdə Çexiya yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Karvina şəhər stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək qarşılaşmanı şimali makedoniyalı FIFA referisi Yovan Kaçevski idarə edəcək.

    Hazırda B qrupunda Portuqaliya millisi 6 xalla liderdir. Eyni xala malik Çexiya ikinci pillədə qərarlaşıb. Bolqarıstan 4 xalla üçüncü, Şotlandiya 3 xalla dördüncüdür. 1 xala malik Azərbaycan beşinci, xalı olmayan Cəbəllütariq isə sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-21 seçmə mərhələdə daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə səfərdə Portuqaliya yığmasına 0:5 hesabı ilə məğlub olub, Bakıda Bolqarıstanla heç-heçə edib - 1:1.

    Azərbaycan U-21 Avropa çempionatı Çexiya U-21 seçmə mərhələ

