AVRO-2020: Türkiyə və Uels yığmalarının start heyətləri açıqlandı

AVRO-2020-nin A qrupunun II turunda üz-üzə gələcək Türkiyə və Uels yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

AVRO-2020-nin A qrupunun II turunda üz-üzə gələcək Türkiyə və Uels yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar...

Türkiyə: 23. Uğurcan Çakır, 2. Zeki Çelik, 4. Çağlar Söyüncü, 5. Okay Yokuşlu, 6. Ozan Tufan, 7. Cengiz Ünder, 9. Kenan Karaman, 10. Hakan Çalhanoğlu, 13. Umut Meraş, 17. Burak Yılmaz (k), 22. Kaan Ayhan

Ehtiyat oyunçular: 1. Mert Günok, 12. Altay Bayındır, 3. Merih Demiral, 8. Dorukhan Toköz, 11. yusuf Yazıcı, 14. Taylan Antalyalı, 15. Ozan Kabak, 19. Orkun Kökçü, 21. İrfan Can Kahveci, 24. Kerem Aktürkoğlu, 25. Mert Müldür, 26. Halil Dervişoğlu

Baş məşqçi: Şenol Güneş

Uels: 12. Denni Uord, 4. Ben Devis, 6. Co Rodon, 7. Co Allen, 10. Aaron Remsi, 11. Qaret Byel (K), 13. Kiffer Mur, 14. Konnor Roberts, 16. Co Morrell, 20. Daniel Ceyms, 22. Kris Mefam

Ehtiyat oyunçular: 1. Ueyn Hennessi, 21. Adam Deyvis, 2. Kris Qanter, 3. Neko Uilyams, 5. Tom Lokyer, 8. Harri Uilson, 9. Tayler Roberts, 15. Etan Ampadu, 17. Riys Norrinqton-Deyvis, 18. Conatan Uilyams, 19. Devid Bruks, 23. Dilan Lüitt

Baş məşqçi: Robert Peyc

Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyun saat 20:00-da başlayacaq.