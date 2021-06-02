AVRO-2020: İtaliya millisinin yekun heyəti açıqlandı

İtaliya milli komandasının Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb
"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Roberto Mançininin "26-lığ"ı aşağıdakı kimidir:
Qapıçılar: Canluici Donnarumma (“Milan”), Aleks Meret (“Napoli”), Salvator Siriqu (“Torino”)
Müdafiəçilər: Françesko Açerbi ("Latsio") Alessandro Bastoni (“İnter”), Leonardo Bonuççi, Corcio Kyellini (hər ikisi “Yuventus”), Covanni Di Lorentso (“Napoli”), Emerson Palmeri ("Çelsi", İngiltərə), Alessandro Florenzi (PSJ, Fransa), Leonardo Spinatsola (“Roma”), Rafael Toloy (“Atalanta”)
Yarımmüdafiəçilər: Nikolo Barella, Stefano Sensi (hər ikisi “İnter”), Lorentso Pelleqrini, Brian Kristante (hər ikisi “Roma”), Jorjinyo ("Çelsi"), Manuel Lokatelli (“Sassuolo”), Marko Verratti (PSJ)
Hücumçular: Andrea Belotti (“Torino”), Domeniko Berardi, Cakomo Raspadori (hər ikisi “Sassuolo”), Federiko Bernardeski, Federiko Kyeza (hər ikisi “Yuventus”), Çiro İmmobile (“Latsio”), Lorentso İnsinye ("Napoli")
Qeyd edək ki, İtaliya yığması AVRO-2020-nin A qrupunda Türkiyə, İsveçrə və Uelslə qarşılaşacaq.