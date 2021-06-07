AVRO-2020: İki komanda Bakıya yola düşdü

AVRO-2020-nin A qrupunun iki oyununu Bakıda keçirəcək Uels və İsveçrə yığmaları Azərbaycan paytaxtına yola düşüb.
"Report"un məlumatına görə, hər iki kollektiv turnirə hazırlığını ölkəmizdə davam etdirəcək.
Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionu A qrupunun Uels - İsveçrə, Türkiyə - Uels, İsveçrə - Türkiyə matçlarına, həmçinin 1/4 final mərhələsinin bir oyununa ev sahibliyi edəcək.
Let this journey begin— Nati (@nati_sfv_asf)
#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi @FlySWISS pic.twitter.com/Zmhts1HCkj June 7, 2021