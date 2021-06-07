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AVRO-2020: İki komanda Bakıya yola düşdü

AVRO-2020: İki komanda Bakıya yola düşdü AVRO-2020 A qrupununun iki oyununu Bakıda keçirəcək Uels və İsveçrə yığmaları Azərbaycan paytaxtına yola düşüb.
Futbol
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7 İyun , 2021 15:14
AVRO-2020: İki komanda Bakıya yola düşdü

AVRO-2020-nin A qrupunun iki oyununu Bakıda keçirəcək Uels və İsveçrə yığmaları Azərbaycan paytaxtına yola düşüb.

"Report"un məlumatına görə, hər iki kollektiv turnirə hazırlığını ölkəmizdə davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionu A qrupunun Uels - İsveçrə, Türkiyə - Uels, İsveçrə - Türkiyə matçlarına, həmçinin 1/4 final mərhələsinin bir oyununa ev sahibliyi edəcək.

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