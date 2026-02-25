İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Atletiko"nun hücumçusu klubun tarixinə düşüb

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 09:41
    Atletikonun hücumçusu klubun tarixinə düşüb

    Norveç millisinin futbolçusu Aleksandr Sörlot İspaniyanın "Atletiko" klubunun tarixinə düşüb.

    "Report" "Opta Sport" statistika portalına istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı hücumçu buna Belçika təmsilçisi "Brügge"yə qalib gəldikləri (4:1) UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) pley-off mərhələsinin cavab oyununda üç qol vurmaqla nail olub.

    Forvard Madrid təmsilçisinin tarixində bu turnirin pley-offunda het-trik edən ilk oyunçudur.

    Sörlot həmçinin klub tarixində qrup mərhələsi də daxil olmaqla, ÇL-dəki bir matçda üç dəfə fərqlənən ikinci oyunçudur. Daha əvvəl xorvatiyalı Mario Mancukiç 2014-cü ildə bunu bacarıb.

    Qeyd edək ki, Aleksandr Sörlot cari mövsüm "Atletiko" forması ilə 36 oyunda 15 qola imza atıb.

    Aleksandr Sörlot UEFA Çempionlar Liqası rekord Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    10:15

    Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilib

    Maliyyə
    10:14

    Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    10:08

    Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcək

    Digər
    10:03

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:01

    Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    09:58

    Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    09:55

    Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:54
    Foto

    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti