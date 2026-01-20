İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    "Arsenal" futbolçusunu icarəyə verir

    Futbol
    • 20 yanvar, 2026
    • 17:34
    Arsenal futbolçusunu icarəyə verir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu futbolçusu İtan Nvanerini icarəyə verəcək.

    "Report"un yerli mətbuatına istinadən məlumatına görə, 18 yaşlı müdafiəçi mövsümün sonunadək Fransa təmsilçisi "Marsel"də çıxış edəcək.

    Lakin Liqa 1 komandası oyunçunu almaq almaq imkanına malik olmayacaq.

    Qeyd edək ki, İtan Nvaneri cari mövsüm bütün turnirlərdə 12 matça çıxıb və 1 qolla yadda qalıb.

