Arif Əsədov: "Azərbaycan millisi Fransa ilə matçın ilk dəqiqlələrində diqqətli olmalıdır"
- 08 oktyabr, 2025
- 13:01
Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa yığması ilə səfər matçının ilk dəqiqələrində diqqətli olmalıdır.
Bu barədə "Report"a yığmanın sabiq məşqçisi Arif Əsədov açıqlama verib.
55 yaşlı mütəxəssis komandaya və baş məşqçi Ayxan Abbasova qarşıdakı iki matçda uğurlar arzulayıb:
"Millimiz iki çətin matça çıxacaq. İlk oyunumuz Fransa kollektivinə qarşı olacaq. Burada gözləntilər nədir? Əsas odur ki, rəqibdən çəkinməyək. Futbolçularımızdan əzmkarlıq, ruh yüksəkliyi və yaxşı oyun gözləyirik".
A.Əsədov Fransanın həmin görüşdə aşkar favorit olduğunu söyləyib:
"Bu, hamıya bəllidir. Vacib olan odur ki, rəqibdən çəkinməyəcək. Xüsusən ilk dəqiqələrdə daha diqqətli olmalıyıq. Təbii ki, qələbə gözləmək düzgün olmaz. Komandanın yaxşı oyun nümayiş etdirməsi vacibdir".
1995-ci ildə Fransa - Azərbaycan (10:0) matçında iştirak etmiş veteran futbolçu həmin görüş barədə çox fikir bildirmək istəməyib:
"Həmin matçdan 30 il keçib. Futbol dəyişir, zamanla hər şey yenilənir. İndi həmin qarşılaşmanı xatırlamayaq. Pozitiv düşünək ki, millimiz uğurlu oyun göstərib bizi sevindirsin".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi oktyabrın 10-da DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.