"Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 12:06
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək "Araz-Naxçıvan"ın 7-ci qrupda keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Bu qrupun oyunları Rumıniyada keçiriləcək.
29 oktyabr
22:00. Araz-Naxçıvan – Yunayted Qalati (Rumıniya)
Sala Sporturilor Dunarea
30 oktyabr
19:00. Araz-Naxçıvan – Differdanje 03 (Lüksemburq)
Sala Sporturilor Dunarea
1 noyabr
18:00. Tigers Roermond (Niderland) – Araz-Naxçıvan
Sala Sporturilor Dunarea
