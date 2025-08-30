"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "UEFA Çempionlar Liqasının ilk iki matçında futzalçılar bütün tapşırıqları yerinə yetirdi"
- 30 avqust, 2025
- 15:30
"Araz-Naxçıvan"ın futzalçıları UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirdikləri ilk iki matçda bütün tapşırıqları yerinə yetiriblər.
Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç deyib.
Mütəxəssis ilkin mərhələnin sonuncu matçında qarşılaşacaqları Avstriyanın "Ljuti Krajişniçi" komandasını təhlil etdiklərini bildirib:
"Keçirilən hər iki oyunda komanda qarşıya qoyulan vəzifələri və bütün tapşırıqları istədiyim şəkildə yerinə yetirdi. Ona görə də lazımi nəticələri qazandıq. Komandada bir neçə gənc oyunçu var və oyunlarda şans qazandılar. Güman edirəm ki, özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Avstriya komandasının oyunlarına baxmışıq və müəyyən təhlillər aparmışıq. Məni daha çox öz komandam maraqlandırır. Çünki rəqib aldadıcı futbol da oynaya bilər. Rəqibi izləyirəm, amma öz fikirlərim var və komandamın necə oynayacağı haqqında düşünürəm. Öz strategiyamız var, istənilən rəqibə qarşı yalnız hücum futbolu və qələbə əzmi ilə çıxmalıyıq".
Rusiyalı məşqçi ilk oyunlarda qazandıqları qələbələrin futzalçılarda arxayınlıq yaratmayacağını düşünür:
"İlk iki oyunda qazandığımız qələbələrin oyunçularda arxayınlıq yaradacağını düşünmürəm. Çünki hər biri ilə individual şəkildə söhbətlərim olur. Turnirin, nəticənin əhəmiyyətini onlara başa salıram. Biz yalnız "Araz Naxçıvanı" deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan futblonu təmsil edirik. Fikrimcə, bütün oyunçular bunları başa düşür. Avstriya çempionu ilə oyunda istədiyimiz nəticəyə nail olmağa çalışacağıq".
O, komandanın taktikanın mənimsənilməsində çətinlik yaşadığını bildirib:
"İşimizin çətin tərəfi odur ki, komanda yenidən qurulur və bu da taktikamın mənimsənilməsində bir az çətinlik yaradır. Çünki vaxtımız az idi. Amma yeni oyunçular yaxşı səviyyədə olduğuna görə mənimsəmə baxımından problem yaranmadı. Yerlilərdən Xəzər, Ülvi və keçən ilki heyətimizdən qalan Covani ilə Karlos bu baxımdan önəmli rol oynadılar. Güman ki, bu turnirdən sonra tədricən məşqlərimiz intensivləşəcək və yeni oyunçular da taktikamı lazımi səviyyədə mənimsəyəcəklər. Meydana sadəcə qələbə üçün çıxırıq. Yəni başqa nəticəmiz ola bilməz. Tapşırıq yalnız və yalnız rəqibdən asılı olmayaraq qələbə qazanmaqdır. Hər oyunda müəyyən taktiki gedişlər və dəyişikliklər edirik. İnanıram ki, bu, öz bəhrəsini verəcək. Yaradılan şəraitə görə rəhbərliyə təşəkkür edirəm. Bütün ehtiyaclarımızı qarşılayıblar və lazımi şəraiti yaradıblar".
Qeyd edək ki, Naxçıvan təmsilçisi yer aldığı F qrupunda daha əvvəl Şimali İrlandiyanın "Sparta Belfast" klubunu 9:1, Şotlandiya təmsilçisi "PYF Saltires"i isə 7:2 hesabı ilə məğlub edib.
Komanda bu gün sonuncu matçını Avstriya çempionu "Ljuti Krajişniçi"yə qarşı keçirəcək.