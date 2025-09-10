İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:37
    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir
    Yens Lemann

    Almaniya yığmasının sabiq qapıçısı Yens Lemann III Bundesliqa klubu "Münhen 1860"a sərmayə qoymaq niyyətindədir.

    "Report" "Kicker"ə istinadən xəbər verir ki, 55 yaşlı veteran futbolçu klubun hazırkı sahibi Həsən İsmaikdən 60 faiz pay almaq istəyir.

    Payın dəyəri 25-30 milyon avro qiymətləndirilir. Keçmiş qolkiper istəyinə nail olacağı təqdirdə klubun idman direktoru vəzifəsində çalışmaq istəyir.

    Qeyd edək ki, Y.Lemann Almaniyada "Şalke 04", "Borussiya" (Dortmund), "Ştutqart", İngiltərədə "Arsenal", İtaliyada "Milan" klublarında çıxış edib.

    Futbol Yens Lemann Almaniya yığması sərmayə idman direktoru

    Son xəbərlər

    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54
    Foto

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    17:35

    Mirzoyan: Ermənistan ABŞ ilə dəmiryol infrastrukturu layihələrini müzakirə edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti