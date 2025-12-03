İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Almaniya klubunun 16 yaşlı futbolçusu Cud Bellinqemin rekordunu qırıb

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:31
    Almaniya klubunun 16 yaşlı futbolçusu Cud Bellinqemin rekordunu qırıb

    Almaniyanın II Bundesliqa təmsilçisi "Herta"nın 16 yaşlı yarımmüdafiəçisi Kennet Ayxorn İspaniyanın "Real" klubunda çıxış edən Cud Bellinqemin rekordunu qırıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, yeniyetmə futbolçu bunu Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsində, öz meydanlarında "Kayzerslautern"i (6:1) məğlub etdikləri matçda reallaşdırıb.

    K.Ayxorn II Dünya Müharibəsindən sonra Almaniya Kubokunda qol vuran ən gənc futbolçu olub. O, bunu 16 yaş 128 günlüyündə olarkən edib.

    Qeyd edək ki, C.Bellinqem bu uğura 17 yaş 77 günlüyündə nail olmuşdu.

    Cud Bellinqem "Herta" klubu Almaniya kuboku 2-ci Bundesliqa Kennet Ayxorn

    Son xəbərlər

    11:46

    Əli Əlizadə: Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdir

    Xarici siyasət
    11:45

    Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənib

    Digər
    11:44

    Aİ Rusiya qazının idxalından imtina qaydalarını tədricən razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    11:42

    Nazirlik rəsmisi: 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə güc strukturlarına təqdim olunur

    Daxili siyasət
    11:40

    Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    11:35

    Azərbaycanda bu ilin 11 ayında 32 mindən çox şəxsə pensiya təyin edilib

    Sosial müdafiə
    11:32

    Federasiya rəhbəri: Azərbaycan xilasedicilərinin hazırlıq səviyyəsi sürətlə artır

    Xarici siyasət
    11:31

    Azərbaycanda "Samsung Internet"in bazar payı 40 % azalıb

    İKT
    11:31

    Gülşən Rzayeva: "Gələn il WUF13-ə görə Azərbaycana 25 mindən çox iştirakçının gələcəyi gözlənilir"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti