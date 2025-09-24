İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    AFFA və Futbolun İnkişaf Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Rəqəmsal Marketinq seminarı keçirilib

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:52
    AFFA və Futbolun İnkişaf Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Rəqəmsal Marketinq seminarı keçirilib

    AFFA və Futbolun İnkişaf Fondunun (FİF) birgə təşkilatçılığı ilə Rəqəmsal Marketinq seminarı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Premyer Liqa klublarının, eyni zamanda AFFA, Peşəkar Futbol Liqası və FİF-in media və marketinq sahəsində çalışan əməkdaşları iştirak ediblər.

    Seminarda "Result Sports" agentliyinin rəhbəri, sahənin aparıcı mütəxəssislərindən olan Mario Leo spiker qismində çıxış edib.

    AFFA-nın baş katibinin müavini Kamran Vəliyev tədbiri giriş sözü ilə açdıqdan sonra FİF-in icraçı direktoru Tural Piriyev "Klub futbolunda marketinqin rolu" mövzusunda fikir və təcrübələrini bölüşüb. Seminar çərçivəsində yerli klublardan nümunələr təqdim olunub, iştirakçılarla qrup tapşırıqları icra edilib. Tədbir panel müzakirəsi ilə başa çatıb.

    FİF AFFA seminar

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:20

    Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Vaşinqton Bəyannaməsinə dəstəklə bağlı birgə bəyanat qəbul ediblər

    Din
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti