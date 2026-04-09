AFFA İntizam Komitəsi iki kluba texniki məğlubiyyət verib
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 14:29
AFFA İntizam Komitəsi iki kluba texniki məğlubiyyət verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
U-13 Liqasında keçirilən UGİM (Culfa) - UGİM (Şərur) oyunu bitdikdən sonra birincilərin heyətində 2012-ci il təvəllüdlü Əli Əsgərlinin meydana daxil olması səbəbindən Culfa təmsilçisinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
U-12 Liqasında keçirilən "Araz Saatlı" - "Xan Marafon" İK oyununun 44-cü dəqiqəsində qonaqların məşqçisi Raqib Məmmədov hakimə etiraz olaraq futbolçularını meydandan çıxartdığı üçün onun komandası 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə üzləşib.
