Rusiyalı pilotun nasist salamı ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb

Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) kartinq üzrə Avropa çempionatında İtaliya bayrağı altında çıxış edən rusiyalı pilot Artyom Severyuxinin mükafatlandırma mərasimində nasist salamı verməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

"Report"un FIA-nın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, yeniyetmə sürücünün addımının yolverilməz olduğu bildirilib. Onun cəzalandırılacağı gözlənilir.

Severyuxinin hərəkəti sosial şəbəkələrdə də ciddi narazılığa səbəb olub.