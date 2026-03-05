İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Qazaxda "İdman Paytaxtı – 2026" layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub

    Fərdi
    • 05 mart, 2026
    • 14:29
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub

    Qazaxda "İdman Paytaxtı – 2026" layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub.

    "Report"un Qazaxa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəşid Babaşov, Gənclər və İdman Nazirliyinin məsul şəxsləri, ölkənin müxtəlif regionlarını təmsil edən idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və rayon sakinləri iştirak ediblər.

    Paradda müxtəlif idman növləri üzrə idmançılar və məşqçilər yürüş edərək, şəhərin 2026-cı il üçün "İdman Paytaxtı" seçilməsi münasibətilə təşkil olunan tədbirə rəng qatıblar. Həmçinin idman kollektivlərinin nümunəvi çıxışları nümayiş etdirilib.

    Çıxış edən rəsmi şəxslər Qazaxın zəngin idman ənənələrinə malik olduğunu vurğulayıb, bu statusun rayonda idman infrastrukturunun və kütləviliyin daha da genişlənməsinə təkan verəcəyini bildiriblər.

    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub
    Qazaxda İdman Paytaxtı – 2026 layihəsi çərçivəsində rəsmi parad təşkil olunub

    Qazax parad İdman paytaxtı Fərid Qayıbov Gənclər və İdman Nazirliyi

    Son xəbərlər

    15:02

    Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırır

    Futbol
    15:00

    V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edir

    Elm və təhsil
    14:57

    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    14:54

    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    14:47

    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    14:45

    İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    14:38

    YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidir

    Daxili siyasət
    14:35

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti