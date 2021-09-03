İlham Əliyev 3-cü qızıl medalını qazanan paralimpiyaçımızı təbrik edib

Prezident İlham Əliyev "Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı tviterdəki hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: “Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm!"
“Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm!— İlham Əliyev (@azpresident)
September 3, 2021