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İlham Əliyev 3-cü qızıl medalını qazanan paralimpiyaçımızı təbrik edib

İlham Əliyev 3-cü qızıl medalını qazanan paralimpiyaçımızı təbrik edib Prezident İlham Əliyev "Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi təbrik edib.
Fərdi
3 Sentyabr , 2021 19:04
İlham Əliyev 3-cü qızıl medalını qazanan paralimpiyaçımızı təbrik edib
İlham Əliyev

Prezident İlham Əliyev "Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı tviterdəki hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm!"

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