III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 18:22
Azərbaycanın badminton millisi III MDB Oyunlarının yarımfinalında məğlub olub.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, qarışıq komanda yarışlarında Rusiya ilə qarşılaşıb.
Görüş Azərbaycan yığmasının 0:3 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.
Sabah baş tutacaq finalda Rusiya yığması Özbəkistanla qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, badminton yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.
III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub
