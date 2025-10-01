III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    01 oktyabr, 2025
    18:22
    Azərbaycanın badminton millisi III MDB Oyunlarının yarımfinalında məğlub olub.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, qarışıq komanda yarışlarında Rusiya ilə qarşılaşıb.

    Görüş Azərbaycan yığmasının 0:3 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

    Sabah baş tutacaq finalda Rusiya yığması Özbəkistanla qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, badminton yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.

