Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb
Fərdi
- 08 sentyabr, 2025
- 10:42
Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, mərasimdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, MOK-un baş katibi Azər Əliyev, SportAccordun prezidenti Uğur Erdener və müxtəlif federasiyaların rəsmiləri iştirak ediblər.
Sözləşməyə əsasən, Bakı 2026-cı ildə (24-28 may) SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək.
Tədbir zamanı Bakının 2026-cı ildəki tədbirə ev sahibi şəhər kimi təqdimatı da elan olunub.
