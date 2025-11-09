Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilib
Fərdi
- 09 noyabr, 2025
- 11:19
Gəncə şəhərində Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı start götürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, çempionatda 20 ölkənin gimnastları (gənclər və 15 yaşadək) mübarizə aparacaqlar.
Gəncə İdman Sarayında keçiriləcək yarışların açılış mərasimi bir neçə saat sonra olacaq. İlk olaraq (9-11 noyabr) yeniyetmə və 15 yaşadək idmançılar, daha sonra (14-16 noyabr) gənclər yarışa qatılacaqlar.
Ümumilikdə 20 ölkədən, 380 gimnast fərdi, üçlük, qarışıq cütlük, qrup və aerodans proqramları üzrə çıxış edəcəklər. Yarışın ilk günü təsnifat mərhələsidir.
Son xəbərlər
11:37
Ceyhun Bayramov: Şanlı üçrəngli bayrağımız bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanırXarici siyasət
11:19
Foto
Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilibFərdi
11:12
Video
DTX Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
11:10
Ukraynada Azərbaycan əsilli polis əməkdaşı həlak olubRegion
11:04
Zəfər muzeyinə giriş 3 gün ərzində ödənişsiz olacaqDaxili siyasət
11:03
Messi 400-cü assistini edibFutbol
10:47
Foto
Bakıda keçirilən Hərbi parad dünya KİV-ində geniş işıqlandırılıbXarici siyasət
10:38
XİN: Üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın zəngin tarixini və parlaq gələcəyini təcəssüm etdirirDaxili siyasət
10:34