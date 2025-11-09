İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilib

    Fərdi
    • 09 noyabr, 2025
    • 11:19
    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilib

    Gəncə şəhərində Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı start götürüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, çempionatda 20 ölkənin gimnastları (gənclər və 15 yaşadək) mübarizə aparacaqlar.

    Gəncə İdman Sarayında keçiriləcək yarışların açılış mərasimi bir neçə saat sonra olacaq. İlk olaraq (9-11 noyabr) yeniyetmə və 15 yaşadək idmançılar, daha sonra (14-16 noyabr) gənclər yarışa qatılacaqlar.

    Ümumilikdə 20 ölkədən, 380 gimnast fərdi, üçlük, qarışıq cütlük, qrup və aerodans proqramları üzrə çıxış edəcəklər. Yarışın ilk günü təsnifat mərhələsidir.

