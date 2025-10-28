İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın titullu güləşçiləri yeniyetmə və gənclərə "ustad dərsi" keçiblər

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 21:34
    Azərbaycanın titullu güləşçiləri yeniyetmə və gənclərə ustad dərsi keçiblər

    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin (AzMİU) təşkil etdiyi III Zəfər İdman Festivalı çərçivəsində "ustad dərsi" baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, AzMİU İdman klubunda sərbəst güləş üzrə 2 qat olimpiya mükafatçısı, 3 qat dünya və 4 qat Avropa çempionu Hacı Əliyev və yunan-Roma güləşi üzrə 4 qat dünya, 2 qat Avropa çempionu Eldəniz Əzizli yeniyetmə və gənc güləşçilər üçün "ustad dərsi" keçiblər.

    Nəzəri hissədə H.Əliyev güləşdə qazandığı uğurlardan və bu uğurlara gedən yoldan danışmaqla yanaşı, yeniyetmə və gənclərə öz tövsiyələrini çatdırıb. Praktiki hissədə isə E.Əzizli müxtəlif fəndlərin icrasını nümayiş etdirib. Xalça üzərində tarix yazan güləşçilər bildiriblər ki, uğurlu idmançı olmaq üçün yalnız zalda məşq etmək kifayət etmir, bunda təhsil və mənəvi inkişaf da mühüm rol oynayır.

    Tədbirin sonunda isə tanınmış idmançılar tələbələrin müxtəlif suallarını cavablandırıblar.

    ustad dərsi güləş Hacı Əliyev Eldəniz Əzizli

    Son xəbərlər

    21:42
    Foto

    "Bank of Baku" əməkdaşlarından veloyürüş – Sağlam həyat, yaşıl gələcək!

    Ekologiya
    21:38

    KİV: ABŞ Maduronun pilotunu ələ almağa çalışıb

    Digər ölkələr
    21:34

    Azərbaycanın titullu güləşçiləri yeniyetmə və gənclərə "ustad dərsi" keçiblər

    Fərdi
    21:28

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verməkdən imtina edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:21

    Litva Prezidenti Belarus məhsullarının Kalininqrada tranzitinin qadağan olunacağını bildirib

    Digər ölkələr
    21:09
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistan azərbaycanlıların geri qayıtmasının qaçılmazlığını anlayır

    Daxili siyasət
    20:57

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qaradağ Lökbatan" şübhəli penalti qərarından sonra hesabı açdı"

    Futbol
    20:47
    Foto

    Türkiyə XİN başçısının müavini Hikmət Hacıyev və Xələf Xələfovla ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:44

    Netanyahu təcili şəkildə Qəzzaya güclü zərbələr endirilməsinə göstəriş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti