İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri UWW-nin qəbul etdiyi yeni qaydalarla tanış olublar

    Fərdi
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:28
    Azərbaycanın qadın güləşçiləri UWW-nin qəbul etdiyi yeni qaydalarla tanış olublar

    Qadın güləşi üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri Dünya Güləş Birliyinin (UWW) yeni qəbul etdiyi qaydalarla tanış olublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

    Bakıdakı toplanış çərçivəsində idmançılar üçün praktiki seminar təşkil edib.

    Hakimlər Komitəsinin sədri, l-S dərəcəli hakim Asif Şirəliyev Dünya Güləş Birliyinin (UWW) yeni qəbul etdiyi qərarları izah edib. O, həmçinin idmançıların xalçada davranış qaydaları, hakimlərlə ünsiyyəti, etik normaları gözləmələri ilə bağlı da tövsiyələrini çatdırıb.

    Qeyd edək ki, AGF bu istiqamətdə maarifləndirci tədbirləri digər yaş qrupları üzrə milli komandalar üçün də təşkil edəcək.

    qadın güləşçilər Yeni qaydalar seminar Azərbaycan Güləş Federasiyası Dünya Güləş Birliyi Asif Şirəliyev

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulub

    Futbol
    13:29

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:26

    "AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidir

    Biznes
    13:22

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    13:21

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    13:09

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi 13 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti