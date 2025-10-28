İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 19:47
    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblar

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən türkdilli dövlətlər arasında beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, fərdi yarışda qazaxıstanlı və qırğızıstanlı rəqiblərinə qalib gələn təmsilçilərimiz 5 qızıl və 1 gümüş medala sahib çıxıblar.

    Sona Ağayeva (BC2), Günel Rzazadə (BC4), Nəriman Pirquliyev (BC1), Orxan Kərimov (BC2) və Zaur Veysəlov (BC4) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

    Bəhruz Mirzəyev (BC4) isə gümüş medalla kifayətlənib.

    Qeyd edək ki, bocciaçılarımız sabah komanda yarışında Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan milli komandaları ilə mübarizə aparacaqlar.

    Qızıl medal boccia Qazaxıstan Milli Paralimpiya Komitəsi

    Son xəbərlər

    20:01

    Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:50

    PFL "Çelsi" ilə matça görə "İmişli" -"Qarabağ" oyununun yerini dəyişib

    Futbol
    19:47
    Foto

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    19:37
    Foto

    Azərbaycanın minaaxtaran iti və təlimçisi ABŞ-də beynəlxalq mükafat qazanıb

    Maraqlı
    19:25

    Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək

    İnfrastruktur
    19:25

    İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub

    Digər ölkələr
    19:21
    Video

    Bakıda mənzildə huşsuz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    19:20
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilib

    Komanda
    19:18

    İlham Əliyev: Bu gün "Böyük Qayıdış"ın növbəti mərhələsidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti