III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi məğlub olub
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 11:15
Azərbaycanın badminton millisi III MDB Oyunlarında Belarusa məğlub olub.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, B qrupunda yer alan təmsilçimiz qarışıq komanda yarışında rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, badminton yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.
