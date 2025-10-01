III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi məğlub olub

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    01 oktyabr, 2025
    Azərbaycanın badminton millisi III MDB Oyunlarında Belarusa məğlub olub.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, B qrupunda yer alan təmsilçimiz qarışıq komanda yarışında rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, badminton yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.

