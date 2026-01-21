Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar
Fərdi
- 21 yanvar, 2026
- 21:09
Azərbaycanın yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə milli komandaların Göygöl toplanışı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Güləş Federasiyası hazırlıq prosesində milli üzvləri üçün praktiki seminar təşkil edib.
Seminarda l-S dərəcəli hakim Asif Şirəliyev Dünya Güləş Birliyinin (UWW) yeni qəbul etdiyi qərarları izah edib. O, həmçinin, idmançıların xalçada davranış qaydaları, hakimlərlə ünsiyyəti, etik normaları gözləmələri ilə bağlı da öz tövsiyələrini çatdırıb.
Qeyd edək ki, AGF bu istiqamətdə maarifləndirci tədbirləri digər yaş qrupları üzrə milli komandalarla da təşkil edəcək.
Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar
Son xəbərlər
22:00
Foto
Video
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2Futbol
21:59
"Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıbMaliyyə
21:44
Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edibDigər ölkələr
21:40
"Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcəkFutbol
21:39
ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edirDigər ölkələr
21:16
"Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcəkMaliyyə
21:10
"Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24 %-ni ötməyəcəkMaliyyə
21:09
Video
Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublarFərdi
21:06