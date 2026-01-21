İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    • 21 yanvar, 2026
    • 21:09
    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Azərbaycanın yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə milli komandaların Göygöl toplanışı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Güləş Federasiyası hazırlıq prosesində milli üzvləri üçün praktiki seminar təşkil edib.

    Seminarda l-S dərəcəli hakim Asif Şirəliyev Dünya Güləş Birliyinin (UWW) yeni qəbul etdiyi qərarları izah edib. O, həmçinin, idmançıların xalçada davranış qaydaları, hakimlərlə ünsiyyəti, etik normaları gözləmələri ilə bağlı da öz tövsiyələrini çatdırıb.

    Qeyd edək ki, AGF bu istiqamətdə maarifləndirci tədbirləri digər yaş qrupları üzrə milli komandalarla da təşkil edəcək.

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    güləş Milli komanda qaydalar Azərbaycan Güləş Federasiyası

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    21:59

    "Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıb

    Maliyyə
    21:44

    Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    Futbol
    21:39

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    21:16

    "Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    21:10

    "Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24 %-ni ötməyəcək

    Maliyyə
    21:09
    Video

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    21:06

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti