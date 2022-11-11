Azərbaycan idmançısı məşhur video oyuna daxil edilib

Azərbaycanın yüngül çəkidə MMA döyüşçüsü Rafael Fiziyev "EA Sports"un UFC 4 video oyununa daxil edilib.
"Report"un məlumatına görə, 29 yaşlı idmançı bu barədə şəxsi tviter hesabında bildirib.
Fiziyev Azərbaycanı bu oyunda təmsil edən ilk döyüşçü olduğu üçün qürur duyduğunu yazıb.
O, fotosunu paylaşaraq izləyicilərinə "reytinqim haqqında nə düşünürsünüz" sualını da ünvanlayıb.
Qeyd edək ki, Rafael Fiziyev son olaraq iyulda braziliyalı Rafael dos Anyusu məğlub edib.
Thank you— Rafael “Ataman” Fiziev (@RafaelFiziev)
@easportsufc, a moment I’ve been waiting for! Can’t wait to get after it in #UFC4Proud to be first to rep in the game. What do you think about my rating? #ad #Sponsored #PaidPartnership @EASPORTSUFC @EASPORTS pic.twitter.com/ijrPmdabcs November 11, 2022