İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Güləş Federasiyası və AHİTA arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:31
    Azərbaycan Güləş Federasiyası və AHİTA arasında memorandum imzalanıb

    Azərbaycan Güləş Federasiyası (AGF) və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyası İctimai Birliyi (AHİTA) arasında memorandum imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a AGF-dən bildirlib.

    Memorandumda tərəflərin birgə layihələrin həyata keçirilməsi, yeni idman zallarının açılması, müxtəlif yarışların təşkili, AHİİTA-nın balansında olan idman mərkəzlərinin istifadəsi və başqa məsələlər qeyd olunub.

    AGF güləşin inkişafı üçün digər idman qurumları ilə də sıx əməkdaşlığı davam etdirəcək.

    Azərbaycan Güləş Federasiyası Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyası memorandum imzalanıb

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti