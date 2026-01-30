Azərbaycan Güləş Federasiyası və AHİTA arasında memorandum imzalanıb
Fərdi
- 30 yanvar, 2026
- 12:31
Azərbaycan Güləş Federasiyası (AGF) və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyası İctimai Birliyi (AHİTA) arasında memorandum imzalanıb.
Bu barədə "Report"a AGF-dən bildirlib.
Memorandumda tərəflərin birgə layihələrin həyata keçirilməsi, yeni idman zallarının açılması, müxtəlif yarışların təşkili, AHİİTA-nın balansında olan idman mərkəzlərinin istifadəsi və başqa məsələlər qeyd olunub.
AGF güləşin inkişafı üçün digər idman qurumları ilə də sıx əməkdaşlığı davam etdirəcək.
