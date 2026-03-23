Azərbaycan boksçuları Debretsendəki beynəlxalq turnirdə 4 medal qazanıblar

    Azərbaycan boksçuları Macarıstanın Debretsen şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 4 medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, 19 ölkənin qatıldığı yarışda Azərbaycan millisinin üzvləri 2 gümüş və 2 bürünc medal əldə ediblər.

    Amin Məmmədzadə (55 kq) ilə Həsən Osmanlı (80 kq) ikinci yeri tutublar. Nəbi İsgəndərov (70 kq) və Zeynəb Rəhimova (54 kq) isə turniri bürünc medalla başa vurublar.

    Beynəlxalq turnir Amin Məmmədzadə Həsən Osmanlı Nəbi İsgəndərov Zeynəb Rəhimova

