İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Badminton Federasiyasının rəsmisi: "İdmançılarımızın çıxışını yaxşı qiymətləndiriəm"

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Azərbaycan Badminton Federasiyasının rəsmisi: İdmançılarımızın çıxışını yaxşı qiymətləndiriəm

    Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidentinin müşaviri Əjdər Cəfərov idmançıların çıxışını yaxşı qiymətləndirib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu federasiya rəsmisi jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, yaxşı hazırlıq keçdiklərini bildirib:

    "İdmançılarımızın çıxışını yaxşı qiymətləndirirəm. Çünki regional idmançılardan istifadə etməmişik. Yeniyetmə idmançılarımızn beynəlxalq arenada uğurlu çıxışı bizi doğrudan da sevindirir. İnanıram ki, bu yarışlar idmançılarımızın inkişafında xüsusi rol oynayacaq".

    O, təcrübə çatışmazlığını qabardıb:

    "Deyərdim ki, qızıl medal üçün təcrübə çatışmadı. Xüsusi texniki hazırlıqlar yüksək səviyyədə idi. Beynəlxalq turnirlərdə ilk dəfə iştirak edən idmançılarımız vardı. Ev sahibi olmağımız onlarda məsuliyyət yaradırdı. İnanıram ki, bu idmançılar gələcəkdə yüksək nəticələr əldə edəcəklər".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan badmintonçuları III MDB Oyunlarını bir gümüş, 6 bürünc medalla başa vurub.

    III MDB Oyunları Azərbaycan Badminton Federasiyası Əjdər Cəfərov

    Son xəbərlər

    12:34

    Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən var

    Digər
    12:25

    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    12:23

    Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaq

    Digər
    12:21

    Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:20
    Foto

    Naxçıvanda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    12:17

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-də G20 Dinlərarası Forum Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Din
    12:09

    Rusiyanın Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnib

    Digər ölkələr
    12:08

    Gürcüstan DİN: Dinc yolla devrilmə baş vermədi, amma dinc dağılma oldu

    Region
    11:59

    Azərbaycan badmintonçusu: "Qızıl medal qazana bilmədiyim üçün təəssüflənirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti