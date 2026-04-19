    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    • 19 aprel, 2026
    • 11:42
    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

    Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev (100 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 1/8 finalda Yaroslav Davıdçuka (Ukrayna) qalib gələn təmsilçimiz növbəti raunda adlayıb.

    Bu gün mübarizəyə qoşulan idmançılardan Kənan Nəsibov (+100 kq) və Madina Kaisinova (+78 kq) mübarizəni erkən dayandırıblar.

    Xatırladaq ki, Avropa çempionatı bu gün başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycan cüdoçusu Kənan Nəsibov (+100 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 1/8 finalda Erik Abramovla (Almaniya) üz-üzə gələn təmsilçimiz rəqibinə məğlub olub.

    Bu gün mübarizəyə qoşulan idmançımız Madina Kaisinova (+78 kq) da yarışla erkən vidalaşıb.

    Xatırladaq ki, Avropa çempionatı bu gün başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycan cüdoçusu Madina Kaisinova (+78 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında məğlub olub.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 1/16 finalda Elis Startseva (Rusiya) ilə qarşılaşan təmsilçimiz uduzaraq mübarizəni dayandırıb.

    Bu gün Kənan Nəsibov (+100 kq) da tatamiyə çıxacaq.

    Xatırladaq ki, Avropa çempionatı bu gün başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev (100 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 1/16 finalda Nikola Pavlovski (Şimali Makedoniya) ilə üz-üzə gəlib.

    Rəqibini məğlub edən olimpiya çempionu növbəti raunda vəsiqə qazanıb.

    Bu gün Kənan Nəsibov (+100 kq) və Madina Kaisinova (+78 kq) da tatamiyə çıxacaqlar.

    Xatırladaq ki, Avropa çempionatı bu gün başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Cüdo üzrə Avropa çempionatı Zelim Kotsoyev Madina Kaisinova Kənan Nəsibov
    Foto
    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    Son xəbərlər

    12:06

    Birol: Bəsrə-Ceyhan neft kəməri Hörmüz boğazına alternativ ola bilər

    Region
    11:50

    Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var

    Mədəniyyət siyasəti
    11:42
    Foto

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:39

    Hindistanda elektrik stansiyasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 24-ə çatıb

    Digər ölkələr
    11:18

    FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasında külək güclənib

    Ekologiya
    11:18

    Serj Qnabrinin dünya çempionatında iştirakı ciddi zədə səbəbindən sual altına düşüb

    Futbol
    11:05

    Masallıda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    10:51

    Xersonda avtomobilə zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:27

    Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasında mövsümün həlledici görüşləri baş tutacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti