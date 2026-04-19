Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала
Индивидуальные
- 19 апреля, 2026
- 10:56
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в грузинской столице Тбилиси.
Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, спортсмен в 1/16 финала встретился с Николой Павловски (Северная Македония).
Одержав победу над соперником, З. Коцоев завоевал путевку в 1/8 финала.
Позднее на татами вышли Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг). Они проиграли своим соперникам и завершили турнир без медали.
Ранее в составе сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовые.
12:11
Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силуKультурная политика
11:47
Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливуВ регионе
11:32
В ДТП в Масаллы погиб человекПроисшествия
11:23
В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туманЭкология
11:07
Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24Другие страны
11:02
Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31Экология
10:56
Фото
Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финалаИндивидуальные
10:47
ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтераНаука и образование
10:41