    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в грузинской столице Тбилиси.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, спортсмен в 1/16 финала встретился с Николой Павловски (Северная Македония).

    Одержав победу над соперником, З. Коцоев завоевал путевку в 1/8 финала.

    Позднее на татами вышли Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг). Они проиграли своим соперникам и завершили турнир без медали.

    Ранее в составе сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовые.

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

