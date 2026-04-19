Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в грузинской столице Тбилиси.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, спортсмен в 1/16 финала встретился с Николой Павловски (Северная Македония).

Одержав победу над соперником, З. Коцоев завоевал путевку в 1/8 финала.

Позднее на татами вышли Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг). Они проиграли своим соперникам и завершили турнир без медали.

Ранее в составе сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовые.