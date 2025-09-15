İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    ACF-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda Kodokan mütəxəssislərinin seminarı başa çatıb

    Fərdi
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:23
    ACF-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda Kodokan mütəxəssislərinin seminarı başa çatıb

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Bakıda Kodokan mütəxəssislərinin seminarı başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, dünyanın ən nüfuzlu cüdo məktəbinin tanınmış ustadları - 8-ci dan sahibləri Hirano Hiroyuki və Mikihiro Mukai rəhbərliyində keçirilən proqramı uğurla tamamlayan məşqçilərə beynəlxalq sertifikatlar təqdim olunub.  

    Səfər çərçivəsində yaponiyalı mütəxəssislər yerli cüdo klublarını da ziyarət ediblər.  

    Sumqayıt Cüdo Təlim Mərkəzi, Biləcəri Cüdo Mərkəzi, Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM, "Judo Club 2012" və "Turan" İdman Klubunda keçirilən görüşlərdə tachi-vaza və ne-vaza üzrə biliklərini bölüşərək çevirmələr üzərində praktik məşğələlər aparıblar.

    Təlimlərdə tomoe-nage variantları və osae-komi-vaza mövqelərinə keçidlərə xüsusi diqqət yetirilib.

    cüdo seminar Kodokan Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    15:34

    Kəlbəcərdə inşa edilən məktəb kompleksinin sahəsi 2,24 hektardır

    Elm və təhsil
    15:34

    ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24
    Foto

    Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    15:23

    Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunub

    ASK
    15:23

    Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    15:09

    Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcək

    Region
    15:04

    Tahir Baxşıyev: "Avropa çempionatının finalında Almaniya Türkiyədən daha şanslı idi"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti