WTI markalı neftin qiyməti "Brent"i üstələyib

Bakı. 23 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,33 dollar yaxud 0,92% bahalaşaraq 36,14 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,24 dollar və ya 0,66% ucuzlaşaraq 36,11 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 39 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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