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    Suqovuşan KSES-lərində 5 ildə 62 milyon kVt/saata yaxın elektrik enerjisi istehsal edilib

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2026
    • 11:03
    Suqovuşan KSES-lərində 5 ildə 62 milyon kVt/saata yaxın elektrik enerjisi istehsal edilib

    Tərtər çayı üzərində derivasiya tipli Suqovuşan kiçik su elektrik stansiyalarında (KSES) 5 ildə 61,6 milyon kVt/st elektrik enerjisi istehsal edilib.

    "Report" bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilir ki, 5 il öncə oktyabrın 3-də Tərtər çayı üzərində derivasiya tipli, ümumi gücü 4,8 MVt olan "Suqovuşan-1" və ümumi gücü 3 MVt olan "Suqovuşan-2" kiçik su elektrik stansiyalarının yenidənqurmadan sonra açılışı olub.

    Yenidən fəaliyyətə başladığı dövrdən bu ilin oktyabr ayınadək "Suqovuşan-1" KSES-də 34,2 milyon kVt/st, "Suqovuşan-2" KSES-də isə 27,4 milyon kVt/st elektrik enerjisi istehsal edilib.

    "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması "yaşıl enerji" sahəsinin inkişafına, ətraf mühitin qorunmasına və təmiz şəhər mühitinin formalaşmasına töhfə verir", - Energetika Nazirliyi qeyd edir.

    Suqovuşan KSES Energetika Nazirliyi
    Sugovushan SHPPs generated nearly 62M kWh in five years
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