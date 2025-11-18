Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 18 noyabr, 2025
- 10:07
Sumqayıt şəhərində 1000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QiS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhərinin 2-ci mikrorayon ərazisində yerləşən 3 və 5 nömrəli məktəblərin qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması ilə bağlı bu gün saat 11:00-dan etibarən ərazidəki 1000 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.
