    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:07
    Sumqayıt şəhərində 1000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QiS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhərinin 2-ci mikrorayon ərazisində yerləşən 3 və 5 nömrəli məktəblərin qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması ilə bağlı bu gün saat 11:00-dan etibarən ərazidəki 1000 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

