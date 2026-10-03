"Sarıqışlaq" KSES-də 2 ildə 46 milyon kVt/saatdan çox elektrik enerjisi istehsal edilib
Energetika
- 03 oktyabr, 2026
- 12:50
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Zəngilan rayonu ərazisində Oxçuçayın üzərində yerləşən "Sarıqışlaq" kiçik su elektrik stansiyasında (KSES) istismara verildiyi tarixdən bu ilin oktyabr ayınadək 46,3 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
"Report" bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, 2024-cü il oktyabrın 3-də Oxçuçayın üzərində derivasiya tipli, ümumi gücü 10,5 MVt olan "Sarıqışlaq" KSES-in açılışı olub.
"Kiçik su elektrik stansiyaları elektrik enerjisinin bərpaolunan enerji mənbələri hesabına istehsalına, enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə və enerji istehsalının ətraf mühitə təsirinin azaldılmasına töhfə verir", - Energetika Nazirliyi qeyd edir.
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