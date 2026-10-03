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    "Sarıqışlaq" KSES-də 2 ildə 46 milyon kVt/saatdan çox elektrik enerjisi istehsal edilib

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2026
    • 12:50
    Sarıqışlaq KSES-də 2 ildə 46 milyon kVt/saatdan çox elektrik enerjisi istehsal edilib

    Zəngilan rayonu ərazisində Oxçuçayın üzərində yerləşən "Sarıqışlaq" kiçik su elektrik stansiyasında (KSES) istismara verildiyi tarixdən bu ilin oktyabr ayınadək 46,3 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

    "Report" bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilir ki, 2024-cü il oktyabrın 3-də Oxçuçayın üzərində derivasiya tipli, ümumi gücü 10,5 MVt olan "Sarıqışlaq" KSES-in açılışı olub.

    "Kiçik su elektrik stansiyaları elektrik enerjisinin bərpaolunan enerji mənbələri hesabına istehsalına, enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə və enerji istehsalının ətraf mühitə təsirinin azaldılmasına töhfə verir", - Energetika Nazirliyi qeyd edir.

    Sarıqışlaq KSES
    Azerbaijan's Sarigishlag SHPP generates over 46.3M kWh of electricity
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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