İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Sabah Ağdaş, Şəki və Qəbələnin bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:22
    Sabah Ağdaş, Şəki və Qəbələnin bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Sabah Ağdaş, Şəki və Qəbələ rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Ağdaş şəhərinin H.Əliyev pr, Vaqif, SU-18, S.Səlimoğlu, İ.Millətoğlu, L.Məmmədbəyov, Ə.Bayramov, M.Əfəndizadə, H.Hacıyev, K.Kərimov, İstiqlal küçələri və rayonun Qarasuqumlaq kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

    Həmçinin, oktyabrın 1-də saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Qəbələ şəhərinin N.Nərimanov, E.Kərimov, 20 Yanvar, H.Əliyev, İ.B.Qutqaşınlı küçələrinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bundan başqa, sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Şəki rayonu Baltalı kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qaz təchizatında fasilə Azəriqaz İB Ağdaş Şəki Qəbələ
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti