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    Rusiyalı nazir: "Neftin qiyməti qalxdıqca istehlakı azalacaq"

    Bakı. 26 sentyabr. REPORT.AZ/ “Neftin qiyməti qalxdıqca istehlakı azalacaq”.

    “Report” “Gazeta.ru”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak bildirib. 

    Nazir deyib ki, bir barel neftin 100 dollar səviyyəsinədək bahalaşması dünya bazarındakı təklif və tələbatın gerçək vəziyyətini, istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı tarazlığı əks etdirməzdi: "Belə tarazlıq 70-80 dollarlıq qiymətdə dolğun əks olunar".  

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