Александр Новак: При высоких ценах потребители будут снижать потребление нефти

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в 100 долларов за баррель не будет отражать баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, по его словам, данная цена не будет отражать баланс между производителями и потребителями.

Он также добавил, что баланс может быть на уровне 70-80 долларов.

Новак подчеркнул, что при высоких ценах потребители будут снижать потребление нефти.