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    Ötən il “Ukrtransnafta” şirkəti 45 min ton “Azeri Light” nefti əldə edib

    Bakı. 4 fevral. REPORT.AZ/ Ukraynanın “Ukrtransnafta” şirkəti 2018-ci ildə Kremençuq Neft Emalı Zavodu üçün 45 min ton “Azeri Light” markalı neft əldə edib.

    “Report”un məlumatına görə, bu barədə Uktraynanın “A-95” Konsaltinq Qrupunun hesabatında deyilir.

    Məlumata görə, bu həcmdə Azərbaycan nefti “Cənub” dəniz neft terminalından alınıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan nefti Kremençuq Neft Emalı Zavodunda emal üçün əldə edilir.

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