Ötən il “Ukrtransnafta” şirkəti 45 min ton “Azeri Light” nefti əldə edib

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Bakı. 4 fevral. REPORT.AZ/ Ukraynanın “Ukrtransnafta” şirkəti 2018-ci ildə Kremençuq Neft Emalı Zavodu üçün 45 min ton “Azeri Light” markalı neft əldə edib.
“Report”un məlumatına görə, bu barədə Uktraynanın “A-95” Konsaltinq Qrupunun hesabatında deyilir.
Məlumata görə, bu həcmdə Azərbaycan nefti “Cənub” dəniz neft terminalından alınıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan nefti Kremençuq Neft Emalı Zavodunda emal üçün əldə edilir.
Aqşin RafiqoğluXəbərin müəllifi