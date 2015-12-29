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    Neft yenidən ucuzlaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 36,6 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 29 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,29 dollar yaxud 3,38% ucuzlaşaraq 36,81 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,27 dollar və ya 3,35% ucuzlaşaraq 36,62 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 40 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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