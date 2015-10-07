​Neft 5% bahalaşıb

Bakı. 7 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2,27 dollar yaxud 4,91% bahalaşaraq 48,53 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 2,67 dollar və ya 5,42% bahalaşaraq 51,92 dollar/barelə çatıb.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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