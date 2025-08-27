Haqqımızda

“Mitsubishi” şirkəti Yaponiyanın külək enerjisi layihələrindən çıxacaq

“Mitsubishi” şirkəti Yaponiyanın külək enerjisi layihələrindən çıxacaq Yaponiyanın “Mitsubishi” korporasiyası və onun tərəfdaşı “Chubu Electirc” ölkədəki dəniz külək stansiyaları layihələrindən artan xərclər və gəlirsizliyə görə geri çəkilir.
Energetika
27 avqust 2025 07:50
“Mitsubishi” şirkəti Yaponiyanın külək enerjisi layihələrindən çıxacaq

Yaponiyanın “Mitsubishi” korporasiyası və onun tərəfdaşı “Chubu Electirc” ölkədəki dəniz külək stansiyaları layihələrindən artan xərclər və gəlirsizliyə görə geri çəkilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Nikkei” biznes qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Onun qiymətləndirməsinə görə, vəziyyət bərpa olunan enerji siyasətinin təkmilləşdirilməsi problemlərini ön plana çıxarır. “Mitsubishi” və “Chubu Electric” 2021-ci ildə Tiba və Akita prefekturalarının sahilyanı ərazilərində üç külək enerjisi layihəsini həyata keçirmək üçün tenderin qalibi olub.

Bu layihələr hökumətin bərpa olunan enerjinin təşviqi proqramı ilə əhatə edilib, ona görə təchizatçılar elektrik enerjisini şəbəkə şirkətlərinə 20 il ərzində sabit tariflərlə satırlar.

Tender zamanı “Mitsubishi” şirkəti ən aşağı qiyməti - kilovat-saat üçün 11-16 yen (0,075-0,11 dollar) təklif edib. O zaman bu qiymət qazanc əldə etməyə imkan verirdi, lakin JERA enerji şirkətinin məlumatına görə, 2020-ci ildən 2024-cü ilə qədər külək turbinlərinin alınmasının dəyəri 50-80 % artıb. Nəticədə layihələr rentabelsiz olub. Hökumət elektrik enerjisinin qiymətlərinin subsidiyalaşdırılmasını təklif edib, lakin “Mitsubishi”nin tenderdəki rəqibləri buna qarşı çıxıblar.

Daha əvvəl dənizdə tikinti işləri aparmalı olan “Kajima” mühəndis şirkəti layihələrdən çəkilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Mitsubishi выходит из проектов ветроэнергетики в Японии

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
26 avqust 2025 12:10
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
21 avqust 2025 09:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi